Демократов встревожили слова Трампа о «маленьком секрете»

NYT: слова Трампа о «маленьком секрете» республиканцев напугали демократов

Слова бывшего американского президента и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа о «маленьком секрете», который есть у республиканцев, встревожили демократов. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, после слов политика демократы начали опасаться возможной фальсификации выборов.

Ранее Трамп в ходе выступления на митинге рассказал, что у республиканцев есть «маленький секрет», связанный с палатой представителей и ее спикером Майком Джонсоном. Он не уточнил, о чем именно идет речь, но пообещал, что секрет будет раскрыт после предстоящих президентских выборов, запланированных на ноябрь.