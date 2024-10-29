Трамп заинтриговал журналистов «маленьким секретом»

Axios: Трамп поделился с Джонсоном секретом, который будет раскрыт после выборов

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп поделился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном неким «маленьким секретом», который будет раскрыт после выборов. Об этом сообщает портал Axios.

«Оба республиканца уклонились от ответа, когда их попросили раскрыть свой секрет после того, как их расплывчатое заявление стало предметом заголовков и вызвало удивление. Есть предположения, что это связано с тем, что Палата представителей, возглавляемая Республиканской партией, определяет результаты спорных выборов», — отмечается в материале портала.

В частности, Трамп сам указал, что «маленький секрет» будет связан с нижней палатой Конгресса, подчеркнув, Сенат республиканцы выиграют без особых проблем. Несмотря на то, что он заинтриговал журналистов своей фразой, как Трамп, так и Джонсон отказываются раскрывать ее содержание до конца избирательного цикла.

Ранее телеканал CNN сообщал, что по мнению 69 процентов американцев Трамп не уступит и будет идти до конца, если проиграет выборы. При этом подавляющее большинство сторонников Харрис считают, что Трамп не примет итоги выборов, и около 57 процентов сторонников кандидата от республиканцев полагают, что в случае проигрыша он не будет ставить под сомнение итоги голосования.