Экс-президента Боливии обвинили в стрельбе по полицейским

Bloomberg: экс-президента Боливии Моралеса обвинили в стрельбе по полицейским

Бывшего президента Боливии Эво Моралеса обвинили в стрельбе по полицейским, после их попытки остановить автомобиль. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«По данным Министерства внутренних дел, полиция попросила водителя Моралеса остановиться недалеко от города Вилья-Тунари в тропических низинах страны. Вместо того чтобы остановиться, автомобиль ускорился, а его пассажиры открыли огонь по офицерам», — приводит агентство слова министра внутренних дел страны Эдуардо Дель Кастильо.

Он также добавил, что полицейские не смогли задержать бывшего боливийского лидера и ему удалось скрыться.

Ранее Моралес показал видео обстрела его машины, когда сам бывший глава государства находился внутри. По его словам, произошедшее было попыткой устранить его. В этом он обвинил действующего президента Луиса Арсе.