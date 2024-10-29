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13:14, 29 октября 2024Культура

Раскрыта одна из причин признания экс-вокалиста «Тараканов» иноагентом

Раскрыта одна из причин признания экс-вокалиста «Тараканов» Спирина иноагентом

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Экс-вокалиста группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) признали иностранным агентом, в частности, за политическую деятельность. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно судебным документам, артист осуществлял ее в формах «распространения, в том числе с использованием информационных технологий, мнений о предпринимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, формирования общественно-политических взглядов и убеждений, участия в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций».

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказал Дмитрию Спирину в снятии статуса иноагента.

О внесении Спирина в реестр иноагентов стало известно 28 июня 2024 года. По данным Минюста, исполнитель выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее Вооруженных сил.

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