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06:07, 29 октября 2024Мир

Глава ВОЗ предрек разрушительные последствия после одного решения Израиля

Гебрейесус предупредил о разрушительных последствиях запрета Израилем БАПОР

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Запрет парламентом Израиля деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) повлечет за собой разрушительные последствия, предрек глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он предупредил об этом на своей странице в соцсети X.

Он напомнил, что данное агентство было создано членами ООН. «Это недопустимо. Это противоречит обязательствам и обязанностям Израиля и угрожает жизням и здоровью тех, кто зависит от БАПОР», — подчеркнул Гебрейесус.

До этого Министерство иностранных дел (МИД) Бельгии раскритиковало решение Израиля, обвинив его в создании «разрушительного прецедента».

Ранее парламент Израиля запретил деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории страны. Парламент поддержал соответствующий закон во втором и третьем чтениях. Отныне БАПОР не сможет иметь свои представительства на израильской территории и вести в стране свою деятельность.

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      Маргарита Пименова
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