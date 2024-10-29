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03:17, 29 октября 2024Мир

Харрис попала в неловкую ситуацию на экскурсии по заводу

NYP: Харрис хотела потрогать острый кремний на экскурсии по заводу

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис попала в неловкую ситуацию во время экскурсии по заводу, который занимается производством полупроводников. Об этом рассказало издание The New York Post.

Политик увидела кремний и захотела потрогать. Она протянула руку, поинтересовавшись, можно ли дотронуться, однако сотрудник завода запретил ей прикасаться к чему-либо. Он пояснил, что материал «очень острый».

Ранее Харрис заявила о готовности пройти тест на умственные способности. Она призвала своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа последовать ее примеру.

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      Марина Совина
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