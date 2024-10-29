Харрис попала в неловкую ситуацию на экскурсии по заводу

NYP: Харрис хотела потрогать острый кремний на экскурсии по заводу

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис попала в неловкую ситуацию во время экскурсии по заводу, который занимается производством полупроводников. Об этом рассказало издание The New York Post.

Политик увидела кремний и захотела потрогать. Она протянула руку, поинтересовавшись, можно ли дотронуться, однако сотрудник завода запретил ей прикасаться к чему-либо. Он пояснил, что материал «очень острый».

Ранее Харрис заявила о готовности пройти тест на умственные способности. Она призвала своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа последовать ее примеру.

