Хоккеист описал выступления в НХЛ фразой «русские всегда друг другу помогают»

Хоккеист СКА Плотников об игре в НХЛ: русские всегда друг друга поддерживают

Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников рассказал о периоде выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Sport24.

Хоккеист заявил, что ему не удалось закрепиться в лиге, так как он сам не проявил достаточно необходимых усилий. Он подчеркнул, что во время выступлений за «Питтсбург Пинвингс» его поддерживали соотечественники команды. «Русские всегда друг друга поддерживают, все друг другу помогают», — подытожил Плотников.

Плотников играл в НХЛ с 2015-го по 2016-й. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2017) и ЦСКА (2022, 2023).

Ранее сообщалось, что вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин отклонил предложение клуба по новому восьмилетнему контракту на 88 миллионов долларов. Среднегодовой доход должен был составить 11 миллионов долларов. Это сделало бы россиянина самым высокооплачиваемым голкипером лиги.