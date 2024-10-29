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14:04, 29 октября 2024Экономика

Импорт сливочного масла в Россию резко упал

RTVI: импорт сливочного масла в Россию за три года сократился в четыре раза

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Поставки сливочного масла в Россию из-за границы за последние три года упали в четыре раза. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на базу данных статистики международной торговли Организации объединенных наций (ООН).

Согласно сообщению, в 2021 году в Россию экспортировали из-за рубежа 38,5 тысячи тонн сливочного масла. В 2023-м объем экспорта сократился до девяти тысяч тонн, а за первые восемь месяцев 2024-го — до семи тысяч тонн. Уточняется, что в статистике ООН не учтена Беларусь, которая считается главным поставщиком сливочного масла в Россию.

Отмечается, что в денежном выражении импорт сливочного масла в Россию также снизился. Так, в 2021 году он приближался к 157 миллионам долларов, в 2023 году — снизился до 46,8 миллиона долларов, а в неполном 2024-м — до 42,8 миллиона долларов. Вместе с тем Минсельхоз сообщил о наращивании импорта этого продукта из Белоруссии.

Директор по связям с общественностью Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит в беседе с RTVI сообщила, что около четверти внутреннего спроса на сливочное масло в России обеспечивается импортом.

Сегодня часть внутреннего спроса (главным образом, в b2b-сегменте) по-прежнему обеспечивается импортными поставками, всего около 25% от общего объема рынка, но география поставок изменилась

Мария Жебитдиректор по связям с общественностью Национального союза производителей молока (Союзмолоко)

Жебит уточнила, что сливочное масло в Россию поставляют из Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии. Также планируются поставки из Ирана и Индии.

Ранее была названа главная причина резкого удорожания сливочного масла в России. По имеющейся информации, сливочное масло в России подорожало за год более чем на 20 процентов прежде всего из-за роста себестоимости производства этой продукции. Представитель компании-производителя молочной продукции заявил, что только за последние два месяца стоимость закупки сырья-молока (цельного) увеличилась на 20-30 процентов.

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      Анастасия Волова
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