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14:51, 29 октября 2024Мир

Израиль пригрозил главе «Хезболлы» самым коротким периодом руководства

Израиль заявил главе «Хезболлы» Касему, что его руководство может быть коротким

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Главу ливанской исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» Наима Касема может ждать самый короткий период руководства в истории. С таким заявлением в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выступил МИД Израиля.

«"Хезболла" объявила Наима Касема своим новым генсеком. Если он пойдет по стопам своих предшественников Хасана Насруллы и Хашема Сафиеддина, то его пребывание в должности может стать самым коротким в истории этой террористической организации», — предупредило израильское ведомство.

29 октября стало известно о назначении Касема новым генсеком «Хезболлы». До этого он занимал должность первого заместителя генсека.

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      Виктория Кондратьева
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