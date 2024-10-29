Израиль пригрозил главе «Хезболлы» самым коротким периодом руководства

Израиль заявил главе «Хезболлы» Касему, что его руководство может быть коротким

Главу ливанской исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» Наима Касема может ждать самый короткий период руководства в истории. С таким заявлением в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выступил МИД Израиля.

«"Хезболла" объявила Наима Касема своим новым генсеком. Если он пойдет по стопам своих предшественников Хасана Насруллы и Хашема Сафиеддина, то его пребывание в должности может стать самым коротким в истории этой террористической организации», — предупредило израильское ведомство.

29 октября стало известно о назначении Касема новым генсеком «Хезболлы». До этого он занимал должность первого заместителя генсека.