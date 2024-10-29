Врач перечислила поводы для незамедлительного обращения к кардиологу

Врач Бирюкова назвала головокружения поводом обратиться к кардиологу

Многие заболевания сердца и сосудов развиваются незаметно и обнаруживают себя внезапно и резко, предупредила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила поводы для незамедлительного обращения к профильному специалисту.

Некоторые болезни сердца обнаруживают себя практически неожиданно, и иногда для спасения человека остается буквально несколько часов и даже минут, отметила эксперт. Чтобы этого не случилось, она призвала внимательно относиться к своему организму и в ряде случаев, не откладывая, обращаться к кардиологу.

В первую очередь, насторожить должно, если сердце стало работать менее ритмично, чем всегда — особенно если оно время от времени «колотится» в груди, ускоряет или замедляет свой ритм в обычной обстановке без физических нагрузок, обратила внимание врач. Еще один повод для похода к специалисту — появление одышки во время прогулки, зарядки, подъема по лестнице. «Кажется, что воздуха не хватает. Любое физическое усилие дается с трудом», — описала Бирюкова.

Навестить врача стоит и в случае возникновения в груди ноющей, давящей или резкой, «простреливающей» боли, рассказала эксперт. «Регулярно поднимается артериальное давление выше нормы — 120/80, появились головокружения, обмороки, стали отекать ноги — все это повод обязательно сходить к врачу и пройти кардиоскрининг. А если приступ сильной боли в груди случился неожиданно, лучше сразу вызвать скорую», — заключила кардиолог.

Ранее сосудистый хирург, завотделением сосудистой хирургии Ингушской республиканской клинической больницы, заслуженный врач Республики Ингушетия Тамара Баркинхоева назвала неочевидные признаки заболеваний сердца. Специалист отнесла к тревожным симптомам изменение цвета кожи после небольшой нагрузки, проявляющееся как посинение или побледнение, а также головокружения.

