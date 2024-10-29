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10:33, 29 октября 2024Из жизни

Переживший нападение акулы мальчик рассказал о жизни без ноги

Мальчик из США рассказал, как акула откусила ему часть ноги

Фото: Pxhere

В США акула откусила мальчику ногу ниже колена. Он поделился своей историей с 7News Miami.

Инцидент произошел у берегов острова Лоуер-Киз, штат Флорида, в августе 2022 года. Джемисон Ридер отдыхал вместе с семьей на побережье. 10-летний ребенок плавал, когда почувствовал резкую боль в ноге — крупная тупорылая акула впилась в его ногу чуть ниже колена. Затем хищница ненадолго отпустила мальчика и укусила снова — на этот раз ближе к щиколотке. Лишь в этот момент Ридер понял, что именно произошло. Ему удалось вернуться на борт лодки, где была его семья, вскоре прибывшие на место парамедики вертолетом доставили его в больницу. Несмотря на оперативную помощь, Ридер потерял часть ноги ниже колена.

Поскольку мальчик все еще растет, ему понадобятся повторные операции в будущем. Ему также приходится постоянно менять протезы и заново привыкать к каждому из них. Несмотря на эти сложности, Ридер не теряет оптимизма — он занимается с братьями бейсболом и даже вернулся к плаванию в океане. По его словам, на пути к берегу после нападения акулы он увидел Иисуса на лодке, и это полностью изменило его взгляд на жизнь и на произошедшее. Ридер рассказал, что полюбил океан больше, чем раньше, и мечтает освоить серфинг.

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Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, тупорылая акула схватила опытного серфера за ногу. Он перевязал рану тросом и добрался до больницы самостоятельно.

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      Антонина Черташ
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