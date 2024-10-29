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12:34, 29 октября 2024Бывший СССР

На Украине признали высокие темпы продвижения российских подразделений

Украинский институт политики: у ВС России высокие темпы продвижения в ДНР

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

У Вооруженных сил (ВС) России в Донецкой народной республике (ДНР) наблюдаются высокие темпы продвижения на нескольких направлениях. Об этом пишет Украинский институт политики (УИП) в своем Telegram-канале.

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) приобрела заметную негативную динамику, пишет аналитический центр. На отдельных участках фронта темпы продвижения ВС России достигают 50-80 квадратных километров в день.

На донецком участке фронта площадь территорий, перешедших под контроль России, составляет 250 квадратных километров за последние десять дней.

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После освобождения Угледара в районе города оборона ВСУ была полностью прорвана. ВС России на этом направлении продвинулись на 135 квадратных километров.

Ранее Российская армия усилила давление на оборону ВСУ в направлении Часова Яра и Клещеевки. У украинских войск фиксируется ухудшение оперативно-тактической обстановки на этом направлении.

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