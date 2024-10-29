НАТО и ЕС договорились о создании новой группы по военному сотрудничеству

Reuters: НАТО и ЕС договорились об укреплении военного сотрудничества

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте и председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен договорились об укреплении военного сотрудничества НАТО и Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Рютте и фон дер Ляйен договорились о создании новой целевой группы высокого уровня для укрепления сотрудничества между военным альянса и Евросоюза.

«В заявлении они предупредили, что размещение северокорейских солдат в России "представляет собой значительную эскалацию войны против Украины, а также серьезную угрозу европейской безопасности и глобальному миру"», — говорится в материале.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил заявления западных стран о сотрудничестве России и КНДР. По его словам, это является «попыткой задним числом» оправдать присутствие западных военных на Украине.