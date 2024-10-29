Названа неожиданная причина отказаться от секса

Писательница, поднимающая темы секса и отношений, Лора Россиоли рассказала, что к 29 годам устала от погони за оргазмами и решила отказаться от привычного секса. Неожиданную причину своего поступка она объяснила изданию Fashion Journal.

Россиоли отметила, что очень долго была уверена, что цель секса — получать и доставлять оргазм. Однако постепенно она поняла, что такой подход приносит больше стресса, чем радости. «Дело в том, что, если я не получала оргазм или, еще хуже, не доставляла удовольствие партнеру, я начинала беспокоиться, полагая, что со мной что-то не так», — заявила писательница.

Она отметила, что со временем она так устала от этих мыслей и постоянной погони за оргазмом, что вообще потеряла интерес к сексу. Россиоли добавила, что переосмыслив свою сексуальность, она пришла к мнению, что хороший секс — это необязательно достижение чувственной кульминации. Более важными признаками являются ощущение безопасности, расслабление и любопытство для изучения своего тела и тела партнера, заключила она.

Ранее девушка рассказала, что на три года отказалась от интимных отношений. По ее словам, причиной стал поступок ее бывшего партнера.