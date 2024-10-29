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05:30, 30 октября 2024Мир

Названа цель будущей политики Трампа в отношении России

Экс-советник Госдепа Берман: Трамп в случае победы может вернуть Россию на Запад

Фото: Marco Bello / Reuters

В случае скорого разрешения конфликта на Украине Дональд Трамп мог бы способствовать возвращению России на Запад. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор Стэнфордского университета, старший советник отдела политического планирования Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман.

«Для американского политического истеблишмента главным конкурентом является Китай, а не Россия. Если бы конфликт России и Украины был бы разрешен, то администрация Трампа попыталась бы вернуть Россию на Запад», — назвал он цель будущей политики Дональда Трампа в случае его победы

По словам Рассела Бермана, для самой России восстановление отношений с США и европейскими странами будет гораздо более предпочтительным, чем «превращение в младшего партнера Китая».

Вместе с тем на данный момент оппоненты Дональда Трампа продолжают представлять его агентом России, заметил профессор.

Ранее Дональд Трамп пообещал в случае победы не отправлять американских военных участвовать в конфликты за рубежом. Он напомнил, что во время его президентства США не вели войны.

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      Дмитрий Попов
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