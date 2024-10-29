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16:39, 29 октября 2024Россия

Названа цель тренировки сил ядерного сдерживания России

Полковник Кошкин: тренировка сил ядерного сдерживания нужна для координации

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Тренировка сил ядерного сдерживания России проводится, чтобы войска, задействованные в потенциальном пуске ядерного оружия, были подготовлены и могли действовать слаженно и быстро, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Президент России Владимир Путин подтвердил, что ядерное оружие — это крайняя мера, и что ядерная триада по-прежнему является надежным гарантом суверенности страны. Он также подчеркнул, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, но продолжит совершенствование ядерных сил», — сказал полковник.

Он объяснил, что подобные учения подразумевают прежде всего работу на командно-штабном уровне. Главное здесь, по его словам, то, как проходит сигнал, все ли знают свои обязанности.

«Важно, как происходит взаимодействие, чтобы в случае необходимости были произведены все требуемые пуски. Учения — это подготовка войск действовать быстро, слаженно, точно. Только в данном случае акцент идет именно на те силы, которые применяют ядерное оружие. Это действия не обычных сухопутных или военно-воздушных, морских сил, а исключительно сектор ядерного вооружения», — заключил Кошкин.

Ранее стало известно, что Путин в режиме видеоконференции (ВКС) провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.

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