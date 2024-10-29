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11:21, 29 октября 2024Путешествия

Названо самое популярное зарубежное направление у россиян осенью

РСТ: Турция названа самым популярным зарубежным направлением у россиян осенью

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Турция названа самым популярным зарубежным направлением для путешествий у россиян осенью 2024 года. Об этом говорится в исследовании Российского союза туриндустрии (РСТ), которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным сервиса «Слетать.ру», в пятерку лидеров по турпотоку россиян входят Турция (34,8 процента — доля от общего объема продаж), Египет (15,5 процента), Таиланд (7,8 процента), ОАЭ (7,5 процента), Абхазия (4 процента).

Средний чек на Турцию составляет 216,5 тысячи рублей на человека, на Египет — 214,6 тысячи рублей, на Таиланд — 206 тысяч рублей, на ОАЭ — 235,4 тысячи рублей, на Абхазию — 87,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы намерены провести Новый год на пляжах Египта и Таиланда. Уточняется, что именно эти два направления наиболее востребованы у путешественников.

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