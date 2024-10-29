Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:49, 29 октября 2024Наука и техника

Названы «самые воюющие» вертолеты

«Ростех»: вертолеты Ми-24 — одни из «самых воюющих» в мире

Фото: Fox 52 / Wikipedia

Советские и российские ударные вертолеты семейства Ми-24 остаются одними из самых распространенных машин этого типа в мире. Особенности Ми-24 назвали в госкорпорации «Ростех».

Базовая версия Ми-24, который стал первым ударным вертолетом СССР, способна нести мощные ракеты для борьбы с бронетехникой противника. Кроме того, Ми-24 мог взять на борт до восьми десантников.

«Родственником» Ми-24 стал российский транспортно-боевой вертолет Ми-35М, который может перевозить личный состав и грузы, а также поддерживать сухопутные войска огнем. «Вертолеты типа Ми-24/35 — одни из самых воюющих в мире, история их боевого применения насчитывает более 30 войн и военных конфликтов», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Вертолет Ми-8: производство и боевое применение. Почему «восьмерку» прозвали «вертолетом 100 профессий»
Вертолет Ми-8: производство и боевое применение.Почему «восьмерку» прозвали «вертолетом 100 профессий»
11 октября 2024
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023

Серийный выпуск Ми-24 начался в 1971 году. В арсенал базовой версии вертолета входили неуправляемые ракеты и противотанковые управляемые ракеты комплекса «Фаланга-М». Поздние модификации вертолета могут нести ракеты «Штурм» и «Атака».

Ранее в октябре в «Ростехе» сообщили, что легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305», которую используют вертолеты Ми-28НМ, неуязвима для средств радиоэлектронной борьбы противника в зоне проведения спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В России собрались платить бюджетникам по-новому

      Футболиста ЦСКА признали лучшим молодым игроком года в Азии

      Россиянка потратила 180 тысяч рублей на Wildberries и обвинила в этом приступ лунатизма

      Мощный пожар вспыхнул на складе удобрений в Подмосковье и попал на видео

      Гора Фудзияма впервые осталась без снега

      Путин подписал закон об увеличении МРОТ

      Вероятность распространения частичного запрета продажи алкоголя на всю Россию оценили

      Раскрыты топ-5 мистических мест для путешествий по России

      Подсчитана переплата россиян по рыночной ипотеке

      РВСН выполнили пуск «Ярса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше