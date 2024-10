MNRAS: обнаружена массивная планета типа супер-Юпитер

Астрономы Университета Южного Квинсленда (UniSQ) в Австралии и их коллеги обнаружили, что объект HD 28185 c, ранее считавшийся коричневым карликом, является массивной экзопланетой типа супер-Юпитера. Результаты исследования опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Объект HD 28185 c, ранее предполагавшийся как коричневый карлик, оказался планетой с массой около шести масс Юпитера. Коричневые карлики представляют собой объекты, масса которых обычно лежит в диапазоне от 13 до 80 масс Юпитера, и они занимают промежуточное положение между планетами и звездами. Однако пересмотренные параметры объекта HD 28185 c позволили астрономам переклассифицировать его как суперюпитерианскую планету, сопоставимую с массивным аналогом Сатурна.

Исследование основано на данных лучевой скорости, полученных за 22 года наблюдений с использованием спектрографов по всему миру. Также применялись данные астрометрии из каталога Hipparcos-Gaia (HGCA), что позволило уточнить массу и орбитальные параметры объекта HD 28185 c. Эти методы предоставили высокоточную информацию о движении планеты вокруг звезды.

По результатам исследования было установлено, что HD 28185 c совершает полный оборот вокруг своей звезды за 9090 дней, или около 24,9 года. Орбита объекта проходит на расстоянии примерно 8,5 астрономической единицы от звезды, что значительно меньше, чем первоначально считалось. Новая масса объекта также составляет около шести масс Юпитера, что окончательно исключает его классификацию как коричневого карлика.

По своим орбитальным параметрам HD 28185 c может быть сравнена с Сатурном в нашей Солнечной системе. Ученые подчеркивают, что это одна из экзопланет с самым длинным орбитальным периодом среди всех известных объектов, открытых методом лучевых скоростей. Учитывая редкость обнаружения таких объектов на больших орбитах, HD 28185 c представляет особый интерес для исследователей.

Полученные результаты значительно расширяют выборку известных экзопланет-гигантов с длинными орбитальными периодами, что важно для дальнейшего изучения частоты встречаемости таких планет. Это исследование помогает ученым лучше понять особенности формирования и эволюции массивных планетных систем.