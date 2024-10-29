Овечкин с женой показали наряды на Хеллоуин

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской показали наряды на Хеллоуин. Она опубликовала фото в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадре супруги предстали в образе ниндзя. Снимок Шубская сопроводила стикером с ниндзя и красными сердцами.

Хеллоуин, или канун Дня Всех Святых, отмечается 31 октября. В этот день принято наряжаться в маскарадные костюмы и устраивать тематические вечеринки.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин в семи матчах забил два гола и сделал три результативные передачи. Всего в активе 39-летнего хоккеиста 855 заброшенных шайб, он занимает второе место в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах.