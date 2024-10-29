В России ответили на сообщения о сотнях желающих попасть в ВСУ перебежчиков из КНДР

Джабаров: спекуляции о войсках КНДР на СВО создаются для прямого втягивания НАТО

Спекуляции о северокорейских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) специально создаются, чтобы втянуть войска НАТО, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на сообщения о сотнях желающих попасть в ряды ВСУ перебежчиков из КНДР с целью ведения психологической войны против своих бывших товарищей, которые якобы находятся на территории России.

«Эта спекуляция насчет северокорейцев, южнокорейцев специально подбрасывается западной прессой и украинской прессой для того, чтобы показать, что конфликт стал интернациональным, что против Украины теперь воюет не только Россия, а еще кто-то. А то, что на стороне Украины воюют наемники из 50 стран, это в порядке вещей», — высказался Джабаров.

По мнению сенатора, причина таких сообщений в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на фронте.

Они пытаются сделать конфликт интернациональным для того, чтобы втянуть к участию войска НАТО. Но я думаю, что в НАТО все-таки политики трезвомыслящие. Вряд ли они захотят ввязываться в прямое военное столкновение с нашей страной Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам

Ранее китайская газета South China Morning Post сообщила, что почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, желают попасть на Украину. В материале отмечается, что группа состоит из бывших солдат, имеющих от семи до десяти лет военного опыта. Они собираются применить знания о вооруженных силах Северной Кореи для дезорганизации и деморализации военных из КНДР, которые якобы находятся на территории России.

