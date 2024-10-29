Американская светская львица и дизайнер Пэрис Хилтон показала убранство своего частного самолета. На соответствующую публикацию на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mail.

43-летняя знаменитость поделилась в сторис видео (на момент написания новости они были уже удалены), в которых запечатлела свой полет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. В начале ролика звезда продемонстрировала путь от машины до трапа. На размещенных кадрах было видно, что перед ступенями присутствовал небольшой ковер с розовой надписью Sliv Air.

После этого она зашла в салон самолета и засняла на камеру его убранство. Оказалось, что воздушное судно разделено на две зоны: в первой находятся две кровати, а во второй — кожаные кресла и стол с закусками.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон снялась в откровенном виде и показала видео фанатам.