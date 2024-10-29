Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:41, 29 октября 2024Ценности

Пэрис Хилтон показала убранство своего частного самолета

Фото: dailymail.co.uk

Американская светская львица и дизайнер Пэрис Хилтон показала убранство своего частного самолета. На соответствующую публикацию на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mail.

43-летняя знаменитость поделилась в сторис видео (на момент написания новости они были уже удалены), в которых запечатлела свой полет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. В начале ролика звезда продемонстрировала путь от машины до трапа. На размещенных кадрах было видно, что перед ступенями присутствовал небольшой ковер с розовой надписью Sliv Air.

После этого она зашла в салон самолета и засняла на камеру его убранство. Оказалось, что воздушное судно разделено на две зоны: в первой находятся две кровати, а во второй — кожаные кресла и стол с закусками.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон снялась в откровенном виде и показала видео фанатам.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Призываю настоящих мужчин». Кадыров захотел ежедневно отправлять из Чечни самолеты с добровольцами на СВО

      Российский актер получил номинацию на престижную американскую премию

      Россиянка завалила квартиру мусором до потолка и чуть не сожгла весь дом

      Пассажирка одного из самых длительных авиарейсов в мире дала советы путешественникам

      Обнаружена массивная планета типа суперюпитер

      Россиянка пыталась удушить годовалую дочь поясом от халата и оказалась в СИЗО

      55-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в микроюбке

      Россия подписала соглашение о запуске чартеров с популярной курортной страной Африки

      У очередного самолета Boeing нашли проблему с дверью

      Объект промышленности поврежден в Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше