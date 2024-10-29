Популярный блогер заплакал на полу в больнице из-за боли

Стример Fousey заплакал на полу в больнице из-за боли в боку

Популярный американский блогер и стример Fousey (настоящее имя — Юсеф Эракат) обратился в больницу в Австралии из-за сильной боли в боку. Фрагмент онлайн-трансляции доступен на YouTube.

Стримеру пришлось ждать приема. В это время он позвонил своему психологу и пожаловался на сильную боль. «Я не могу дышать. Я сейчас расплачусь, мои почки очень сильно болят», — сказал он, лежа на полу в больнице. Следом он начал плакать. «Пожалуйста, не могли бы вы принять меня? У меня разрыв в почке», — обратился он к персоналу и вскоре снова разрыдался.

Fousey приняли примерно через 20 минут после прихода в больницу. Медик предположил, что боль могла быть вызвана камнем в почке. Сам стример позднее сообщил в соцсети X, что еще несколько часов провел в больнице, где ему сделали анализы. Он также описал пережитую им боль как худшую из всех, что он когда-либо испытывал.

При этом многие комментаторы на YouTube не поверили Fousey, и, опираясь на предыдущие скандалы со стримером, обвинили его в том, что он разыграл болевые ощущения и обратился в больницу ради просмотров. Другие осудили стримера за его поведение в медучреждении. «У меня были камни в почках, но я не катался по полу в больнице. Повзрослей уже», «Это нелепо, мой трехлетний сын с аутизмом вел себя намного лучше, когда ему было плохо и мы попали в отделение неотложной помощи», — возмутились комментаторы.

Ранее сообщалось, что Fousey в прямом эфире пригрозили расстрелять вооруженные полицейские. Правоохранители прибыли к нему из-за ложного вызова.