Популярный у блогеров напиток оказался опасным для зубов

Стоматолог Божич: употребление воды с лимонным соком может привести к кариесу

Употребление воды с лимонным соком может навредить здоровью зубов, предупредил стоматолог Андрей Божич. О популярном среди блогеров напитке, который оказался опасен для зубной эмали, он рассказал в беседе с Mirror.

Блогеры хвалят лимонную воду и утверждают, что она оказывает детоксикационное действие и повышает уровня витамина С. Однако, отметил Божич, лимонный сок имеет очень высокую кислотность. «Эта кислотность может разрушить эмаль зубов — твердый защитный внешний слой. Как только эмаль изнашивается, она больше не вырастает. Ваши зубы становятся более уязвимыми для кариеса и повреждений», — объяснил он.

Когда эмаль изнашивается, обнажается более мягкий слой, что приводит к повышенной чувствительности к горячей и холодной пище и напиткам, изменению цвета, высокому риску развития кариеса, добавил стоматолог.

По словам Божича, полностью отказываться от напитка необязательно. «Использование соломинки может уменьшить контакт между кислой лимонной водой и зубами, помогая предотвратить эрозию эмали», — посоветовал врач. Он также рекомендовал после употребления такого напитка прополоскать рот водой, а также избегать чистки зубов в течение получаса после употребления лимонной воды, чтобы эмаль снова затвердела.

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