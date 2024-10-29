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13:53, 29 октября 2024Экономика

Последствия масштабных пожаров в Китае добрались до России

Приамурья достигли дым и запах гари от 200 возгораний на территории Китая
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Над Приамурьем заметили задымление и запах гари от масштабных пожаров на территории Китая. О достигших России последствиях возгораний сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

На дым и неприятный запах пожаловались жители города Благовещенска, Благовещенского, Тамбовского, Константиновского, Михайловского и Свободненского округов. По данным Регионального диспетчерского штаба Амурской авиабазы, причиной стало огромное количество пожаров в Китае — там зафиксировано около 200 возгораний.

Ближайшая термоточка находится в 30 километрах от Благовещенска и в 4 километрах от Свободненского района. Над шестью округами Приамурья дым распространился из-за южного ветра, уточнили специалисты. По прогнозам метеорологов, 30 октября ветер сменит направление — тогда задымленность и запах гари над российскими населенными пунктами пропадут.

Ранее густой смог накрыл город Азов Ростовской области и Курск. Власти городов утверждали, что это последствия торфяных пожаров. Еще одной причиной явления назвали масштабные пожары на полях. Однако жители засомневались, что так пахнет горелая трава.

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      Нина Ташевская
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