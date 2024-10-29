Пранкер спровоцировал остановку поездов петербургского метро

«Фонтанка»: движение поездов петербургского метро остановили из-за пранкера

В Санкт-Петербурге около 18:00 по московскому времени было остановлено движение поездов из-за пранкера, оказавшегося на путях. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Движение было остановлено на участке между станциями «Спасская» и «Площадь Александра Невского — 2». Мужчина уронил на пути кошелек, после чего спустился вниз и отправился в тоннель. Нарушителя задержали.

Издание выяснило, что остановку поездов спровоцировал 33-летний Андрей (фамилия мужчины не называется), который снимает пранки. В беседе с «Фонтанкой» он объяснил, что выход на пути не связан с производством нового ролика.

«С таким не шутят», — объяснил Андрей.

31 сообщалось об эвакуации пассажиров на станции метро «Спортивная» в Москве. Тогда спасатели вывели 171 человека, среди них — 12 детей.

Позднее заместитель начальника метро Юлия Темникова сообщила, что неисправность подвижного состава на Сокольнической ветке метро устранена, пути совершенно чистые.

