Приехавший из США в Россию программист заявил о непричастности к расправе над сестрой

«Ъ»: защита считает невиновным гражданина США и РФ Климова в убийстве сестры

Мособлсуд пересмотрит приговор, вынесенный гражданину США и России Вячеславу Климову, осужденному на девять лет и десять месяцев за расправу над младшей сестрой Галиной в Мытищах в ночь на 25 июля 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Защита настаивает на незаконности приговора в отношении невиновного. Коллегия присяжных, которая вынесла обвинительный вердикт Климову, была сформирована с нарушениями. Среди них был присяжный с судимостью. На суде следователь признал, что сфальсифицировал доказательства виновности обвиняемого, указал адвокат Сергей Старовойтов. По его словам, способ расправы над Галиной не соответствует описанному следствием и показаниями Климова из явки с повинной, которая также была оформлена с грубыми нарушениями.

К тому же под ногтями жертвы найдены биологические следы двух мужчин и женщины, а на цепочке с шеи потерпевшей были следы еще одного лица мужского пола. Они не установлены следствием и не проверены на причастность к преступлению, отметил защитник.

Программист Климов приехал из США в Москву и встретился с сестрой. По данным следствия и суда, они поссорились из-за спора о том, кто из американских президентов лучше — Джо Байден или Дональд Трамп. Климов набросился на сестру и расправился с ней, говорится в материалах дела.

Защита считает, что преступление связано с работой Галины, но эта версия не проверялась следователем. Она работала в крупной компании, откуда внезапно ушла преподавать. Женщина перед расправой искала знакомых в силовых структурах и была подавлена. Характер преступления свидетельствует о том, что оно было хорошо подготовлено, было совершено с использованием электрошокера и отравляющего вещества.

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