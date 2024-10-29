Производитель «Смерчей» и «Градов» заявил о нехватке десятков специалистов

«Специальному конструкторскому бюро» в Перми потребовались десятки специалистов

Производитель «Смерчей» и «Градов» объявил о массовом наборе рабочих. Об этом со ссылкой на опубликованные вакансии пермского ЗАО «Специальное конструкторское бюро» сообщает РИА Новости.

Предприятию, которое входит в состав холдинга «Мотовилихинские заводы», потребовались десятки специалистов, которым готовы платить более 100 тысяч рублей. Так, начальнику сборочного производства готовы предложить зарплату в 300 тысяч. Также на заводе столкнулись с нехваткой наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением, которые могли бы получать 50 тысяч, маляров по металлу и токарей-револьверщиков шлифовщиков. Зарплаты последних составят 100 тысяч рублей. В общей сложности на заводе не заполнено 83 рабочих места.

Представители завода обещают, помимо высокой зарплаты, возможность обучения и повышения квалификации. Работникам предлагают соцпакет, дотации на питание, санаторно-курортное лечение, путевки в детские лагеря, доплаты за вредные условия труда и частичную компенсацию найма жилья.

Президент России Владимир Путин оценил кадровый дефицит в стране в 2,5 миллиона человек. В качестве безработных при этом официально числятся около 450-460 тысяч граждан. На этом фоне нехватка квалифицированных сотрудников в настоящее время ощущается в большинстве ключевых отраслей — от строительного до промышленного сектора, добавил глава государства.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также заявила о нехватке квалифицированных кадров. Эта проблема стала одной из основных, которые тормозят развитие национальной экономики и препятствуют наращиванию предложения на внутреннем рынке, тем самым способствуя усилению инфляционного давления в стране, подчеркнула глава регулятора