Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:49, 29 октября 2024Экономика

Производитель «Смерчей» и «Градов» заявил о нехватке десятков специалистов

«Специальному конструкторскому бюро» в Перми потребовались десятки специалистов

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

Производитель «Смерчей» и «Градов» объявил о массовом наборе рабочих. Об этом со ссылкой на опубликованные вакансии пермского ЗАО «Специальное конструкторское бюро» сообщает РИА Новости.

Предприятию, которое входит в состав холдинга «Мотовилихинские заводы», потребовались десятки специалистов, которым готовы платить более 100 тысяч рублей. Так, начальнику сборочного производства готовы предложить зарплату в 300 тысяч. Также на заводе столкнулись с нехваткой наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением, которые могли бы получать 50 тысяч, маляров по металлу и токарей-револьверщиков шлифовщиков. Зарплаты последних составят 100 тысяч рублей. В общей сложности на заводе не заполнено 83 рабочих места.

Представители завода обещают, помимо высокой зарплаты, возможность обучения и повышения квалификации. Работникам предлагают соцпакет, дотации на питание, санаторно-курортное лечение, путевки в детские лагеря, доплаты за вредные условия труда и частичную компенсацию найма жилья.

Президент России Владимир Путин оценил кадровый дефицит в стране в 2,5 миллиона человек. В качестве безработных при этом официально числятся около 450-460 тысяч граждан. На этом фоне нехватка квалифицированных сотрудников в настоящее время ощущается в большинстве ключевых отраслей — от строительного до промышленного сектора, добавил глава государства.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также заявила о нехватке квалифицированных кадров. Эта проблема стала одной из основных, которые тормозят развитие национальной экономики и препятствуют наращиванию предложения на внутреннем рынке, тем самым способствуя усилению инфляционного давления в стране, подчеркнула глава регулятора

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий в зоне СВО рассказал об отработке задач по нанесению ядерного удара

      Раскрыты подробности об обвиняемом в попытке поджога московского военкомата

      Екатерина Варнава высказалась о своей чрезмерной худобе

      Москвичей предупредили о заморозках

      Воевавший в «Азове» гребец сборной Украины ликвидирован в зоне СВО

      Франция возмутилась китайскими пошлинами на бренди

      Появились подробности о пропавшем в Южной Азии тревел-блогере из России

      Возможность победы Трампа на выборах в США оценили

      Буддийский монах напал на другого монаха с топором из-за неопрятной рясы

      Кардиолог напомнила о простой спасающей жизни диагностике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше