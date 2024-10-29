Раскрыты подробности об обвиняемом в попытке поджога московского военкомата

У арестованного за попытку поджога военкомата в Москве нашли учебник для сапера

У студента-лингвиста Ибрагима Оруджева, обвиняемого в попытке поджога военкомата в Москве, нашли учебник для сапера. Подробности раскрывает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала 2-го Западного окружного военного суда.

Учебное пособие по взрывному делу, а также записи, содержащие инструкцию по изготовлению коктейля Молотова, у него изъяли.

Как уточняет агентство, Оруджев обвиняется в приготовлении к теракту и прохождении обучения террористической деятельности. Его задержали у военного комиссариата на улице Дмитрия Ульянова в ноябре 2023 года.

По данным следствия, с апреля 2022 года фигурант изучал способы совершения терактов, а также обучался обращению с оружием, взрывчатыми веществами и изготовлению коктейля Молотова. Он был пойман во время разведки местности с целью дальнейшего совершения преступления и арестован судом.

Молодой человек свою вину в преступлении не признает. По версии защиты, он лишь хотел сфотографировать график работы военкомата, чтобы встать на учет в соответствии с законом.