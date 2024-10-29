Ребенок россиянки несколько дней просил о помощи в запертой квартире

У жительницы Приморья изъяли троих детей после визита правоохранителей

У жительницы Приморья изъяли троих детей после визита правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram.

Правоохранители пришли в одну из квартир во Владивостоке после сообщений СМИ о ребенке, который остался взаперти и на протяжении нескольких дней просил о помощи. После вскрытия входной двери его обнаружили рядом со спящей матерью — у женщины были заметны признаки опьянения.

Еще двое детей россиянки в это время гуляли во дворе. Всех троих несовершеннолетних изъяли. Надзорное ведомство взяло разбирательство на контроль.

Ранее в Красноярском крае троих опекунов приговорили к тюремным срокам за издевательство над приемными детьми. В частности, они понесли наказание за то, что привязали девочку скотчем к дереву.