Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 29 октября 2024Россия

Ребенок россиянки несколько дней просил о помощи в запертой квартире

У жительницы Приморья изъяли троих детей после визита правоохранителей

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Приморского края

У жительницы Приморья изъяли троих детей после визита правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram.

Правоохранители пришли в одну из квартир во Владивостоке после сообщений СМИ о ребенке, который остался взаперти и на протяжении нескольких дней просил о помощи. После вскрытия входной двери его обнаружили рядом со спящей матерью — у женщины были заметны признаки опьянения.

Еще двое детей россиянки в это время гуляли во дворе. Всех троих несовершеннолетних изъяли. Надзорное ведомство взяло разбирательство на контроль.

Ранее в Красноярском крае троих опекунов приговорили к тюремным срокам за издевательство над приемными детьми. В частности, они понесли наказание за то, что привязали девочку скотчем к дереву.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров заявил о возмездии за атаку на университет спецназа имени Путина

      68-летнего москвича спасли от клинической смерти в «шок-центре»

      России спрогнозировали рекордный вывоз ключевой агропродукции

      Родственников назвали главным раздражителем на удаленке

      В Совфеде ответили на слова Зеленского о приглашении Украины в НАТО

      В Одесской области прозвучали взрывы

      Завершено расследование дела о хищении 20 миллионов рублей для питания российских военных

      Стали известны подробности о нападении пантеры на трехлетнего ребенка в России

      Последствия масштабных пожаров в Китае добрались до России

      Эрдоган поздравил действующего премьер-министра Грузии с победой на выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше