Россия бессрочно запретила въезд в страну для девяти граждан Новой Зеландии

МИД: РФ закрыла въезд для девяти граждан из МО и вооруженных сил Новой Зеландии

Россия бессрочно закрыла въезд в страну для девяти граждан из числа руководств Министерства обороны и Вооруженных сил Новой Зеландии. Об этом сказано в заявлении российского МИД.

«Въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе закрывается дополнительно для девяти новозеландцев из числа руководства Министерства обороны и Вооруженных сил Новой Зеландии, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — говорится в тексте.

В связи с нежеланием официального Веллингтона отказываться от антироссийского курса и продолжением введения новых санкций, российский «стоп-лист» будет актуализироваться, уточняется в заявлении.

Ранее МИД России опубликовал заявление о бессрочном закрытии въезда для 131 гражданина Австралии из-за проведения антироссийской политики. В список вошли представители военно-промышленного комплекса, журналисты и общественные деятели.