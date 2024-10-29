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18:34, 29 октября 2024Мир

Россия бессрочно запретила въезд в страну для девяти граждан Новой Зеландии

МИД: РФ закрыла въезд для девяти граждан из МО и вооруженных сил Новой Зеландии

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Россия бессрочно закрыла въезд в страну для девяти граждан из числа руководств Министерства обороны и Вооруженных сил Новой Зеландии. Об этом сказано в заявлении российского МИД.

«Въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе закрывается дополнительно для девяти новозеландцев из числа руководства Министерства обороны и Вооруженных сил Новой Зеландии, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — говорится в тексте.

В связи с нежеланием официального Веллингтона отказываться от антироссийского курса и продолжением введения новых санкций, российский «стоп-лист» будет актуализироваться, уточняется в заявлении.

Ранее МИД России опубликовал заявление о бессрочном закрытии въезда для 131 гражданина Австралии из-за проведения антироссийской политики. В список вошли представители военно-промышленного комплекса, журналисты и общественные деятели.

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      Лина Пивоварова
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