Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:00, 29 октября 2024Моя страна

Россияне ужаснулись и восхитились появлением «сахалинского Хатико»

Пес несколько дней ждал хозяина около аэропорта Южно-Сахалинска и дождался

Фото: George Trumpeter / Shutterstock / Fotodom  

Пес по кличке Пират несколько дней ждал хозяина около аэропорта Южно-Сахалинска и наконец дождался. История о «сахалинским Хатико» ужаснула и восхитила россиян в соцсетях. Ее счастливый конец публикует Shot.

По данным канала, собаку породы хаски заметили около входа в авиагавань четыре дня назад. Пес ходил около дверей, постоянно вглядываясь в лица людей и как бы выжидая кого-то. Увидевшие его местные жители забеспокоились и связались с волонтерами, которые начали искать для хаски новый дом. Активисты также выложили его фотографии в соцсетях.

Вскоре снимки с «сахалинским Хатико» заметили жители Охи, знавшие мужчину-владельца собаки. В итоге выяснилось, что россиянин уехал на заработки. Пока он, находясь в Москве, занимался поиском жилья, питомец по кличке Пират оставался с его знакомым на Сахалине. Пес не перенес долгой разлуки с хозяином и сбежал в аэропорт, где последний раз его видел.

В настоящее время Пират находится с сестрой сахалинца, женщина забрала его в Углегорск. Уже известно, что под Новый год настоящий хозяин вернется обратно.

Ранее бизнесмен и волонтер из Прибайкалья нашел в тайге раненого рысенка. Он вылечил его и приютил, подарив новый дом. Также россиянин начал снимать видео с рысенком, который очень похож на обычного домашнего котенка.

Незадолго до этого активисты из Калининграда также спасли кота по кличке Томас, которого оставили на границе в переноске. На ошейнике кота, найденного в Зеленоградске, также заметили небольшую записку. В письме 80-летняя хозяйка просила прощения за оставленного питомца.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы их уничтожим». Кадыров заявил о возмездии за атаку на университет спецназа имени Путина

      В Госдуме назвали критическую ставку по кредитам для россиян

      Усманов прокомментировал выдвижение на пост главы Международной федерации фехтования

      В ЕС прокомментировали возможный визит Борреля в Грузию

      Армия России установила контроль над Селидово. Теперь она имеет выход к ключевому для ВСУ городу в регионе

      Россияне пожаловались на невыносимые условия жизни в вековом доме

      В России поставили на поток производство «мангалов»

      Стали известны подробности ареста российской собственности в Финляндии

      В США раскрыли причину западной критики «плана победы» Зеленского

      Россияне ужаснулись и восхитились появлением «сахалинского Хатико»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше