Россияне ужаснулись и восхитились появлением «сахалинского Хатико»

Пес несколько дней ждал хозяина около аэропорта Южно-Сахалинска и дождался

Пес по кличке Пират несколько дней ждал хозяина около аэропорта Южно-Сахалинска и наконец дождался. История о «сахалинским Хатико» ужаснула и восхитила россиян в соцсетях. Ее счастливый конец публикует Shot.

По данным канала, собаку породы хаски заметили около входа в авиагавань четыре дня назад. Пес ходил около дверей, постоянно вглядываясь в лица людей и как бы выжидая кого-то. Увидевшие его местные жители забеспокоились и связались с волонтерами, которые начали искать для хаски новый дом. Активисты также выложили его фотографии в соцсетях.

Вскоре снимки с «сахалинским Хатико» заметили жители Охи, знавшие мужчину-владельца собаки. В итоге выяснилось, что россиянин уехал на заработки. Пока он, находясь в Москве, занимался поиском жилья, питомец по кличке Пират оставался с его знакомым на Сахалине. Пес не перенес долгой разлуки с хозяином и сбежал в аэропорт, где последний раз его видел.

В настоящее время Пират находится с сестрой сахалинца, женщина забрала его в Углегорск. Уже известно, что под Новый год настоящий хозяин вернется обратно.

Ранее бизнесмен и волонтер из Прибайкалья нашел в тайге раненого рысенка. Он вылечил его и приютил, подарив новый дом. Также россиянин начал снимать видео с рысенком, который очень похож на обычного домашнего котенка.

Незадолго до этого активисты из Калининграда также спасли кота по кличке Томас, которого оставили на границе в переноске. На ошейнике кота, найденного в Зеленоградске, также заметили небольшую записку. В письме 80-летняя хозяйка просила прощения за оставленного питомца.