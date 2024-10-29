Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в курском приграничье

Вертолеты ВС РФ нанесли удар по бойцам и бронетехнике ВСУ в курском приграничье

Российские ударные вертолеты поразили бронетехнику и живую силу украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен по заданным координатам экипажами Ми-35М, Ми-28НМ и Ка-52М.

Ранее Минобороны опубликовало кадры ударов вертолетов Ми-35М по замаскированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Удары наносились авиационными ракетами.

Украинская армия вторглась в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий