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05:33, 29 октября 2024Россия

Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в курском приграничье

Вертолеты ВС РФ нанесли удар по бойцам и бронетехнике ВСУ в курском приграничье
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские ударные вертолеты поразили бронетехнику и живую силу украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен по заданным координатам экипажами Ми-35М, Ми-28НМ и Ка-52М.

Ранее Минобороны опубликовало кадры ударов вертолетов Ми-35М по замаскированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Удары наносились авиационными ракетами.

Украинская армия вторглась в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий

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      Марина Совина
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