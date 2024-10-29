«Самый точный экономист в мире» предсказал итоги выборов в США

Экономист Барро предсказал, что Трамп одержит победу на выборах в США

«Самый точный экономист в мире» Кристоф Барро предсказал победу кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах в США. Об этом пишет Business Insider.

Экономист, прогнозируя исход президентской гонки, назвал три сценария развития событий. Первый заключается в том, что благодаря расколу в Конгрессе США победу одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис. По мнению эксперта, в таком случае экономическая ситуация в стране практически никак не изменится.

Второй сценарий предполагает, что при расколе в Конгрессе победит Трамп, и это ограничит его способность сокращать налоги для корпораций и домохозяйств. При таком развитии событий политик, вероятнее всего, сосредоточится на внешней политике. «Третий сценарий — победа Трампа при полной поддержке республиканцев, по мнению Барро, является наиболее вероятным результатом», — подчеркивается в материале.

Барро считает, что в третьем случае Трамп сможет реализовать свои обещания по налоговым льготам для корпораций и домохозяйств. Кроме того, он, вероятно, больше сосредоточится на внутренней политике, что приведет к росту ВВП США в 2025 году на 2,1-2,3 процента.

Ранее экс-посол США в НАТО Иво Даалдер предсказал фундаментальные изменения в альянсе в случае победы Трампа на выборах.