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12:15, 29 октября 2024Силовые структуры

Следователи возбудили уголовное дело против россиянки за серию поджогов

В ХМАО следователи возбудили дело против женщины за серию поджогов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Мегионе следователи возбудили уголовное дело против местной жительницы за серию поджогов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) — Югре.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц») и 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога»).

По данным следствия, женщина совершила поджоги здания администрации города и автомобилей ДПС по указанию звонивших ей людей, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. О поступающих звонках она никому не сообщала. Также она взяла кредит и перевела мошенникам более 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянка попыталась поджечь мэрию и три машины ДПС по указаниям мошенников.

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