Сотрудников российского пансионата обвинили в смерти пенсионеров

Ural Mash: сотрудников пансионата в Пермском крае обвинили в смерти пенсионеров

В Пермском крае сотрудников одного из пансионатов для пожилых людей обвинили в смерти пенсионеров. Об этом пишет Ural Mash в Telegram.

Как стало известно, в сентябре в оздоровительный центр «Долголетие» привезли пожилую женщину с болезнью Альцгеймера и мужчину с диабетом, а через две недели проживания россияне оказались в лежачем состоянии. Родственницы пенсионеров рассказали изданию, что в какой-то момент их перестали пускать к пациентам, сославшись на карантин. Через некоторое время старики оказались в больнице, где у них зафиксировали пролежни и обезвоживание. Как утверждают девушки, в медучреждении заявили, что к ним часто поступают постояльцы пансионата.

Дочь пенсионерки продемонстрировала справку ее первичного осмотра. «На вопросы не реагирует, не отвечает, стонет, глаза закрыты, — зачитала она документ. — Как такой человек мог расчесать себе огромные пролежни на всю спину?» В результате врачи не смогли спасти женщину.

В свою очередь, пожилой мужчина вернулся в пансионат. Однако через несколько дней стало известно и о его смерти. При этом, как пишет канал, внучке россиянина предложили вернуть деньги за проживание, если она оставит положительный отзыв на учреждение.

Сейчас и родственницы пенсионеров, и пансионат готовят заявления в прокуратуру. В «Долголетии» журналистам канала заявили, что пожилая женщина уже поступила в лежачем состоянии, а родные мужчины не передали рекомендации врача о необходимых ему дозах инсулина.

Ранее жительница Волгограда обвинила врачей местной больницы в смерти своего 86-летнего отца. Мужчину госпитализировали в конце сентября с признаками инсульта. Вскоре его нашли без признаков жизни в котловане на территории медучреждения.