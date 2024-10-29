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04:31, 29 октября 2024Мир

США предупредили о последствиях милитаризации космоса

Военный эксперт Дандыкин: милитаризация космоса США может обострить противоречия

Фото: NASA / Unsplash

Милитаризация космоса со стороны США может привести к обострению противоречий на Земле, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также подчеркнул, что в случае дальнейшей милитаризации со стороны США, Россия и Китай вынуждены будут прибегнуть к ответным мерам.

«Дело в том, что американцы сейчас разрабатывают оружие, которое позволило бы им бороться с нашими и китайскими космическими аппаратами, спутниками. Этим же озадачен и Китай, и, наверное, мы. У них уже летает пилотируемый аппарат, который трудно сказать чем занимается. Поэтому у Китая и есть вопросы к Штатам. Милитаризация космического пространства обострит противоречия на Земле», — сказал Дандыкин.

Под милитаризацией, как объяснил военный эксперт, подразумевается использование различных видов оружия, лазерного, электромагнитного, для воздействия на космические аппараты противника. На данный момент, по его словам, космические державы придерживаются принципа ненападения друг на друга, но США проявляют все больше агрессии.

«Все спутники занимаются какой-то работой. Есть военные, разведывательные, есть, разумеется, еще и связь. Все они могут оказаться под угрозой. Но, если Штаты решатся на противостояние в космосе, Россия и Китай не останутся в долгу», — заключил Дандыкин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Соединенных Штатов отказываются вводить запрет на любую милитаризацию в космосе.

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