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06:12, 29 октября 2024Мир

В Германии обеспокоились ситуацией в Донбассе

Handelsblatt: после сдачи Донбасса ВСУ будут обороняться в открытой степи

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) становится все труднее удерживать свои позиции, при этом им не удается остановить наступление российских войск. Об этом заявило немецкое издание Handelsblatt.

Авторы статьи напомнили, что украинские военные в этом году потеряли контроль над Авдеевкой и Угледаром, отметив, что сдача оставшихся городов в Донбассе усугубит их положение. «Если последние промышленные города Донбасса падут, на западе до реки Днепр останется открытая и трудно обороняемая степь», — говорится в материале.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Россия может аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку своими действиями он «сдает» Донбасс.

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      Марина Совина
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