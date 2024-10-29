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11:46, 29 октября 2024Бывший СССР

В Грузии пообещали собрать новый парламент при отказе президента назначить заседание

Папуашвили: парламент Грузии соберут, даже если президент не назначит заседание
Шалва Папуашвили

Шалва Папуашвили. Фото: FinnishGovernment / Wikimedia

Новый парламент Грузии соберется, даже если президент страны Саломе Зурабишвили откажется назначать первое заседание. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

Он отметил, что президент Грузии пока не планирует назначить заседание, однако отметил, что это не имеет значения. По словам Папуашвили, парламент страны будет обязан собраться на десятый день после официального подведения итогов выборов.

«Первое заседание назначает президент Грузии. Видимо, госпожа Саломе не планирует назначать заседание. Это не имеет значения, на десятый день парламент будет обязан собраться. Поэтому, если она не назначит, парламент все равно соберется», — сказал он.

В Грузии 27 октября состоялись выборы в парламент страны. По результатам голосования партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 89 мандатов. Несмотря на решение оппозиционных партий не участвовать в деятельности парламента, спикер Шалва Папуашвили назвал новый созыв легитимным, так как правящая партия получила более 76 необходимых мест.

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      Александр Курбатов
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