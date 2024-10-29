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12:51, 29 октября 2024Россия

В Кремле высказались об отношении россиян к экс-премьеру Примакову

Песков: в России хранят память о Евгении Примакове

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России хранят память о бывшем премьер-министре страны Евгении Примакове. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Известия».

29 октября Примакову исполнилось бы 95 лет.

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года. Он возглавлял российский кабмин в 1998-1999 годах. Политика не стало в 2015 году.

Ранее в Кремле оценили роль первого президента России Бориса Ельцина в становлении государства. Песков отметил, что рассказать о персоне экс-президента «в двух словах» невозможно.

ЖЗЛ
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