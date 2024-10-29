В повышении ставки увидели риски для обрабатывающей промышленности

«Ъ»: высокие проценты по кредитам ограничат рост 50 % обрабатывающих компаний

Для 41 процента обрабатывающих компаний в России высокие проценты по кредитам в третьем квартале стали препятствием, ограничивающим рост производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитику Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Изначально из опросов Росстата следовало, что ситуация затронула только 25 процентов предприятий обработки, объяснили эксперты центра. Однако сами они нашли эту цифру заниженной. При опросах не учитывались активно растущие производства, для которых высокая стоимость заемных средств является проблемой, отметили там.

При проведении опросов Росстат опирался на данные ФНС, пояснили в ЦМАКП. Но выборка получилась не самой точной по ряду причин. В 2021 году на фоне пандемии многие предприятия меняли основной вид своей деятельности для получения мер антикризисной поддержки. В 2023 году, после начала СВО, многие предприятия исключили из списка наблюдаемых.

В Центре макроэкономического анализа восстановили более точную выборку, после чего количество компаний, для которых проценты по кредитам являются заградительными, достигло 41 процента. К концу года этот показатель вырастет до 50 процентов, даже если ключевая ставка не будет повышена, предупредили там.

Ранее российскому бизнесу предрекли массовое закрытие из-за резкого роста ключевой ставки ЦБ. Средняя ставка по коммерческим кредитам сейчас начинается от 26 процентов годовых, но не все компании малого и среднего бизнеса могут себе это позволить, предупредил эксперт по правовым вопросам московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. По его словам, рентабельность этих компаний не настолько высока.