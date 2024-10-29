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15:31, 29 октября 2024Бывший СССР

В Раде назвали возможную дату проведения выборов президента Украины

Депутат Стефанчук: выборы президента Украины состоятся через 6-9 месяцев

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Выборы президента Украины состоятся через шесть-девять месяцев. Возможную дату выборов назвал брат спикера украинского парламента Руслана Стефанчука, депутат Верховной Рады Николай Стефанчук, передает польское издание Onet.

«Президентские выборы на Украине состоятся через шесть-девять месяцев», — сказал он. Парламентарий добавил, что они пройдут после окончания конфликта на территории страны.

По его словам, к этому времени Украина якобы выйдет на границы 1991 года, а также добьется от России выплаты репараций. На вопрос журналиста о том, не является ли такой итог нереальным, депутат ответил «абсолютно нет».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Исландии Халлой Томасдоттир. Лидеры стран обсудили восстановление Украины после окончания конфликта, реализацию «формулы мира» Зеленского и подготовку ко второму саммиту.

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      Александр Курбатов
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