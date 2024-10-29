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13:08, 29 октября 2024Путешествия

В России предложили ввести фиксированные цены на авиабилеты

Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести фиксированные цены на авиабилеты

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести фиксированные цены на авиабилеты в России. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Хамзаев посчитал, что эту инициативу должны поддержать российские власти и Федеральная антимонопольная служба. По его словам, стоимость билетов не должна расти по причинам, которые ясны только представителям авиакомпаний. Он подчеркнул, что цена за услугу должна быть изначально обозначена.

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«От повышения цен чаще всего страдают простые люди, которые летят срочно на похороны, на лечение и прочее. Цена на авиабилеты не должна быть плавающей», — заявил депутат. Он также обвинил перевозчиков в спекуляции ценами и подчеркнул, что это нужно запретить.

Ранее российских путешественников предупредили о подорожании авиабилетов с 30 декабря по 10 января. Самый сильный скачок цен специалисты заметили в направлении Турции.

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      Марк Успенский
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