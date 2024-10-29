В России предложили ввести фиксированные цены на авиабилеты

Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести фиксированные цены на авиабилеты

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести фиксированные цены на авиабилеты в России. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Хамзаев посчитал, что эту инициативу должны поддержать российские власти и Федеральная антимонопольная служба. По его словам, стоимость билетов не должна расти по причинам, которые ясны только представителям авиакомпаний. Он подчеркнул, что цена за услугу должна быть изначально обозначена.

«От повышения цен чаще всего страдают простые люди, которые летят срочно на похороны, на лечение и прочее. Цена на авиабилеты не должна быть плавающей», — заявил депутат. Он также обвинил перевозчиков в спекуляции ценами и подчеркнул, что это нужно запретить.

Ранее российских путешественников предупредили о подорожании авиабилетов с 30 декабря по 10 января. Самый сильный скачок цен специалисты заметили в направлении Турции.