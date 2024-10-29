В России выросли штрафы за отказ в приеме на работу инвалидам

Штрафы юрлиц за отказ в приеме на работу инвалидов подняли до 100 тысяч рублей

В России увеличили размер штрафов для юрлиц за отказ принимать на работу инвалидов. Соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях, сообщает «РГ».

Инициатором внесения изменений выступила партия КПРФ. Ранее размер штрафа в отношении должностных лиц в случае отсутствия рабочих мест для инвалидов варьировался от 5 до 10 тысяч рублей.

После внесения изменений размер штрафа для должностных лиц увеличили: теперь он будет составлять от 20 до 30 тысяч рублей. Также введен штраф за аналогичные действия для юрлиц, в диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей. В рамках второго чтения депутатами была поддержана поправка, предусматривающая штраф и для индивидуальных предпринимателей (ИП): он будет варьироваться от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее в Международной организации труда (МОТ) увидели в инвалидах возможное решение проблемы с нехваткой квалифицированных специалистов на глобальном рынке труда. Сейчас та или иная форма инвалидности имеется у каждого шестого жителя Земли, то есть, у 1,3 из 8,2 миллиарда человек, уточнили эксперты. Многие из них сталкиваются с дискриминацией при трудоустройстве, хотя являются эффективными специалистами. Если не привлекать их к работе в компаниях, нехватка кадров на рынке труда продолжит расти, уверены в МОТ.