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06:00, 30 октября 2024Мир

В США объяснили фактор Украины на выборах

Экс-советник Госдепа Берман: на выборах в США тема Украины связана с Россией

Фото: Loren Elliott / Reuters

На текущих выборах в США тема Украины неразрывно связана с выстраиванием политики в отношении России. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор Стэнфордского университета, старший советник отдела политического планирования Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман.

По его словам, Россия фигурирует в основном в связи с боевыми действиями на Украине.

При этом конфликт на Украине оказался важной темой предвыборных дебатов бывшего президента Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис. По словам эксперта, можно заметить, как Харрис активно выступала за «победу» Украины, тогда как Трамп говорил о необходимости прекращения боевых действий.

Ранее Дональд Трамп упомянул Россию четыре раза на масштабном предвыборном митинге в Нью-Йорке. Кроме того, в своем выступлении он дважды говорил о российском президенте Владимире Путине.

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      Дмитрий Попов
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