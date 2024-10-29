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01:12, 29 октября 2024Бывший СССР

В Тбилиси восстановили движение автотранспорта после митинга оппозиции

Движение на проспекте Руставели в Тбилиси восстановили после митинга оппозиции

Фото: Irakli Gedenidze / Ruters

Автомобильное движение восстановлено в центре столицы Грузии Тбилиси после оппозиционного митинга. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция прошла перед зданием парламента на проспекте Руставели. После того, как сторонники оппозиции освободили площадь у здания, полиция вновь разрешила движение в обе стороны. В настоящее время на прилегающей к парламенту территории идет демонтаж сцены и работают команды уборщиков.

26 октября в Грузии завершились парламентские выборы. Оппозиционная партия «Сильная Грузия» заявила о бойкоте парламента после поражения на выборах. Партии «Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены» уже заявили о том, что бойкотируют парламент.

В ходе митинга оппозиция потребовала проведения повторных парламентских выборов. На акции протеста также присутствовала президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, она общалась с представителями других государств и никто из них не признает итоги выборов.

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      Марина Совина
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