Американская авиакомпания предложила пассажирам секс по телефону во время полета

Крупная американская авиакомпания United Airlines предложила пассажирам секс по телефону во время полета. Об этом сообщила в социальных сетях одна из пассажирок, на что обратило внимание издание View from the Wing.

Уточняется, что на одном из рейсов на экранах кресел, стоящих впереди, пассажирам стали показывать рекламу секса по телефону. Возмутившаяся путешественница сфотографировала полуобнаженную женщину и разместила снимок в сети.

Представители перевозчика отреагировали на случившееся, объяснив, что объявление, вероятно, транслировалось на одном из обычных телеканалов, который доступен в числе прочих бортовых развлечений. «Это была просто телевизионная реклама. Такая же, какую могут увидеть любые телезрители дома», — пояснили в United Airlines.

Ранее австралийская авиакомпания включила фильм для взрослых на всех экранах во время полета. Инцидент произошел на рейсе из Сиднея в Токио.