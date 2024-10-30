Блогер раскрыл удивляющие американцев странности россиян

Тревел-блогер и путешественник побывал в Соединенных Штатах и раскрыл удивляющие американцев странности россиян. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что жители США не понимают, почему россияне накидывают шарфы и кутаются в куртки, когда термометр показывает 10 градусов тепла. «Для нас это прохладно, зябко, а для них — теплая весенняя погода», — пояснил он.

Блогер также отметил, что в России не принято ходить в гости с пустыми руками, что тоже поражает американцев. «Один раз мы принесли небольшой подарок подруге нашего друга по случаю ее дня рождения, — добавил он. — А она, помню, смотрела на этот сувенир так, будто мы подарили ей личный остров. Глаза расширились, руки растерянно зашарили по карманам, и вот уже в воздухе чувствуется легкая паника».

Также, по словам путешественника, жителей США удивляет количество еды на русских застольях. «Да-да, вот эти закуски, салаты, горячее, холодное, а потом еще "на второе" и, конечно же, десерт, — подчеркнул он. — Они привыкли к довольно скромным порциям, а наши застолья — это как пир на весь мир».

Ранее этот же тревел-блогер назвал предмет гордости американок и стыда россиянок. Он заявил, что в среде русскоязычных женщин лишний вес является серьезным недостатком, поэтому они стараются следить за собой, соблюдать диету и заниматься спортом. В то же время американки абсолютно не стесняются своего внешнего вида.