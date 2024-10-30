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15:42, 30 октября 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о серьезных проблемах у Германии из-за Украины

Журналист Боуз: заводы Volkswagen закрываются в Германии из-за Украины

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил о серьезных проблемах у Германии из-за Украины. В посте, опубликованном в соцсети X, он рассказал, что заводы немецкого автоконцерна Volkswagen закрываются из-за украинского конфликта.

«Германия погибает за Украину. Volkswagen увольняет десятки тысяч рабочих в Германии, компания никогда за всю свою историю не закрывала ни одного завода», — написал западный журналист.

Ранее стало известно, что работники Volkswagen в Германии приостановят работу на час. Они проведут забастовку из-за сокращения зарплат и планов автоконцерна закрыть часть заводов.

В начале октября Volkswagen объявил о том, что впервые в истории может закрыть заводы в Германии, а сотрудников сократить. Одной из причин кризиса автопроизводители назвали снижение интереса местных потребителей к электромобилям.

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      Олег Давыдов
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