БПЛА самолетного типа сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: БПЛА самолетного типа сбили в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал губернатор.

Ранее дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Бехлевка Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в результате атаки пострадавших нет. При этом была повреждена линия электропередач.